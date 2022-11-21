قصف يستهدف مخيما للاجئين ومقرا لحزب كردي معارض في أربيل العراقية

أفاد مصدر محلي عراقي لوكالة "شفق نيوز" بتعرض مخيم للاجئين، ومقر لحزب كردي معارض لقصف إيراني في أربيل.

وقال المصدر إن القصف استهدف مقر حزب إيراني كردي معارض في قضاء كويسنجق بأربيل.

وذكر أن قصفا آخر استهدف مخيما للاجئين الكرد الإيرانيين قرب بلدة بحركة في أربيل، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

ودوت صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل، بالتزامن مع القصف.