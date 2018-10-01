سفر وعودة 1349 مصريا وليبيا و190 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1349 مصريا وليبيا و 190 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1164 إلى الجانب الليبي، بينهم 119مصريا و845 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 285 بينهم 248 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات وعودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.