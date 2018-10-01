سفر وعودة 1349 مصريا وليبيا و190 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1349 مصريا وليبيا و 190 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1164 إلى الجانب الليبي، بينهم 119مصريا و845 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 285 بينهم 248 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات وعودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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