مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جنود إسرائيليين في قراوة بني حسان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (30 عاما)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، برصاص جنود إسرائيليين في قراوة بني حسان بالضفة الغربية. وأصيب 5 مواطنين برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي. وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لـ"وفا"، بأن "المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها". وقال إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، وصفت بالحرجة، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.