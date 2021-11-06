الكاظمي يدعو للتهدئة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجميع إلى التهدئة وضبط النفس، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.