تظاهرة ضد هدم المنازل في أراضي الـ48

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة داخل أراضي الـ 48، مساء السبت، تنديدا بسياسة هدم البيوت، وآخرها أمر بالهدم الفوري صدر بحق بيوت عائلة أبو حجاج في المدينة. وشارك في التظاهرة التي نظمت عند مدخل المدينة، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وعدد من نواب الكنيست، الذين عبروا عن رفضهم لسياسة هدم البيوت العربية التي تشنها السلطات الإسرائيلية. ورفع المشاركون يافطات تطالب بوقف أوامر الهدم فورا، وتدعو إلى التصدي لسياسة الهدم وحماية البيوت المهددة، مرددين شعارات منددة بسياسة "التفريق العنصري" بحق المواطنين العرب داخل أراضي الـ 48.