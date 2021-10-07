مباحثات عسكرية سودانية أميركية في الخرطوم

استقبل قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد كرار، اليوم الخميس فى الخرطوم، الجنرال استيفن تاونسند قائد قوة العمل المشتركة الموحدة فى القرن الأفريقى التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (افريكوم). وذكرت القوات المسلحة السودانية فى بيان مساء اليوم الخميس أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة وقيادة (أفريكوم)، والذى يشهد تطورا ملحوظا فى الآونة الأخيرة.