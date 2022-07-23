تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 22072022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.07.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.07.2022/

العملية العسكرية الروسية
موسكو _ مصر اليوم

 تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    طلعات قتالية لمقاتلات "سو-35 اس" و"سو-30 اس ام" في أوكرانيا
    القوات الروسية تدمر "المئات السود" في كراماتورسك
    الدفاع الروسية: قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس نقلت إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو
    وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل "الشمس الحارقة" خلال العملية العسكرية الخاصة
    القوات الأوكرانية تقصف قرى في لوغانسك ودونيتسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية وقذائف الناتو
    ماريوبول.. عملية تشييد البنية التحتية المدنية تتواصل على قدم وساق
    الدفاع الروسية: جنود أوكرانيون يتنكرون بالزي العسكري الروسي وينهبون المنازل في سلافيانسك
    القوات الروسية تعتقل مجموعة تخريبية في خيرسون وتصادر 48 كغم من المتفجرات بحوزتها
    بريطانيا تخطط لإرسال قطع مدفعية و50 ألف قذيفة لأوكرانيا

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أصداء وتداعيات العملية العسكرية

    بيسكوف يعتبر التقارير الإعلامية بشأن "توربينات" السيل الشمالي سخيفة
    أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب
    المركزي الروسي يفاجئ الأسواق ويخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1.5% إلى 8% سنوي
    أوكرانيا تبض قناة لبيع غير شرعي لذخائر حصلت عليها كمساعدات
    روسيا تدرج 5 دول أخرى في قائمة البلدان غير الصديقة
    نائب أوكراني يحث بلاده على سرقة الغاز الروسي
    نائب المستشار الألماني: تدشين "السيل الشمالي-2" سيعني هزيمة ألمانيا أمام روسيا
    بريدنيستروفيه تعتزم الانضمام إلى روسيا
    زاخاروفا: هناك فارق شاسع بين أقوال وأفعال الاتحاد الأوروبي
    برلمانية ألمانية: حرب اقتصادية مع روسيا مدمرة بالنسبة لألمانيا
    صحيفة: أوروبا في علاقتها مع روسيا كررت خطأ نابليون في بريطانيا
    الخارجية الأمريكية توافق على بيع أنظمة "باتريوت" لهولندا
    نيويورك تايمز: اتفاقية تصدير الحبوب تشمل إزالة جزئية للألغام قرب موانئ جنوب أوكرانيا
    من الذين طالتهم العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟
    واشنطن: سنرحب بالاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية
    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي بعقوباته يزج نفسه في مأزق
    اليوروبول يسجل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا
    وسائل إعلام: بروكسل لن تدرج أكبر منتج التيتانيوم على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا
    مصدر في الأمم المتحدة يعلن التوصل إلى حل حول تصدير الحبوب الأوكرانية وتوقيع الاتفاق الجمعة
    موسكو تحظر دخول 39 مواطنا أستراليا إلى الأراضي الروسية
    لافروف يأمل أن يدرك الغرب مدى خطورة ضخ الأسلحة إلى كييف
    لافروف يصف المحادثات مع نظيره الهنغاري بالموضوعية
    لوكاشينكو: روسيا لا تستخدم كل قدراتها في أوكرانيا
    الخارجية الروسية: المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن الحبوب الأوكرانية لا تزال مستمرة
    زاخاروفا: واقع اليوم هو تعدد الأقطاب و"إلغاء" روسيا لن ينجح
    وزير الخارجية الروسي: هنغاريا تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا
    توقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النمساوي بنسبة 3%
    الاتحاد الأوروبي يقر استثناءات من عقوبات ضد روسيا
    الخارجية الروسية: نأمل برد أممي حول إدراج أوكرانيا بيانات أطفال دونباس في موقع "ميروتفوريتس"

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 22072022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 22072022



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