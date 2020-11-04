ترامب يتقدم في فلوريدا وإنديانا ونيوهامبشير وكينتاكي وبايدن في فرجينيا وفيرمونت

أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي تقدم الرئيس، الجمهوري دونالد ترامب، في فلوريدا إنديانا وكينتاكي ونيوهامبشير، مقابل صدارة الديمقراطي، جو بايدن، بفرجينيا وفيرمونت.وأفادت قناة "CNN" بأن نتائج فرز 1% من الأصوات في إنديانا، التي تعطي 11 صوتا في المجمع الانتخابي، تشير إلى حصول ترامب على 64% مقابل 34% لبايدن.وفي كينتاكي، التي تعطي 8 من أصوات المندوبين في المجمع، يتقدم ترامب حاليا بـ54% مقابل 44% لبايدن.

بدورها، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن ترامب يتقدم في نيوهامبشير، التي تعطي 4 أصوات في المجمع الانتخابي، بـ61.5% مقابل 38.5% لبايدن.وتشير النتائج الأولية في ولاية فلوريدا المتأرجحة كذلك إلى صدارة ترامب في التصويت بـ53% مقابل 46% لبايدن.وفي الوقت ذاته أفادت "فوكس نيوز" بأن بايدن هو الفائز المتوقع في ولايتي فيرجينيا، التي تعطي 13 صوتا، وفيرمونت، التي تمنح 3 أصوات.