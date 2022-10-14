أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين، إحداهما من طراز "ميغ-29" في منطقة دنيبروبيتروفسك، والأخرى من طراز "سو-27" في منطقة بولتافا.