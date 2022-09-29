تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 28092022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /28.09.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /28.09.2022/

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موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 28092022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 28092022



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