تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /28.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

القصف الأوكراني لمدينة بريانكي يسفر عن مقتل 4 مدنيين

أردوغان يعرض وساطته في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه

من "شكرا لأمريكا" إلى اتهام روسيا.. أبرز ردود الفعل الدولية على حادث "السيل الشمالي"

هل الولايات المتحدة متورطة في حادث "السيل الشمالي-2"؟ زاخاروفا تطالب بايدن بالإجابة

الخارجية الفنلندية: "كيان حكومي" يقف وراء حادثة "السيل الشمالي"

الكرملين يرد بشأن احتمال تحول العملية الخاصة في أوكرانيا إلى مكافحة للإرهاب

الكرملين: بوتين سيلتقي رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني في شمال دونيتسك ومقتل نحو 400 جندي خلال يوم

الدوما الروسي يؤجل أسبوع عمله الإقليمي لمناقشة نتائج الاستفتاءات

الكرملين: واشنطن تقترب من التحول إلى طرف في النزاع بأوكرانيا وهذا أمر خطر للغاية

قناة: الجيش الأوكراني يبتلع بسرعة فائقة مخزونات مستودعات الأسلحة والذخيرة الأمريكية والأوروبية

جمهورية دونيتسك: مدربو الناتو يشاركون في الهجمات الأوكرانية

الخارجية الروسية تعلن عن استعدادها للمشاركة في التحقيق بشأن حادث "السيل الشمالي"

ميركل: قلت ذات مرة يجب أخذ كلمات بوتين على محمل الجد وأشدد على ذلك الآن

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الخارجية الروسية: ننتظر رد فعل الاتحاد الأوروبي على كلمات وزير الخارجية البولندي السابق

سلطات مقاطعة خيروسون: المنطقة خرجت فعليا من أوكرانيا

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها

تدريبات عسكرية أمريكية جرت في موقع انفجار تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2"

"بلومبرغ": الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

دونيتسك: إصابة شخصين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

بولندا: رد الناتو على استخدام روسيا للنووي يجب أن يكون مدمرا

كييف تدعو إلى زيادة دعم الجيش الأوكراني بالمدفعية بعيدة المدى

سلطات زابوروجيه تدعو إلى تطبيق وضع مكافحة الإرهاب في المنطقة

قديروف: نتائج الاستفتاء نتيجة منطقية للقمع خلال سنوات طويلة

سلطات زابوروجيه: المحطة الكهروذرية يجب أن تصبح من أملاك روسيا

روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا

كندا تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الاستفتاء في المناطق المحررة

زعيم المعارضة الألمانية يعتذر عن تصريحه حول اللاجئين الأوكرانيين

شولتس: ألمانيا لن تقبل نتائج الاستفتاءات في دونباس

أوكرانيون كثر يواجهون تهمة الخيانة والتعاون مع روسيا

أبخازيا: نحترم التعبير عن الإرادة في الاستفتاء