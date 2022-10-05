انتهاء مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

قال مسؤول لبناني كبير، اليوم (الثلاثاء)، إن المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وصلت إلى مرحلة متقدمة، بحيث انتهت مرحلة التفاوض. وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية: «أنهينا المفاوضات»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وكشف بوصعب أنه تبين في دراسة بالأبعاد الثلاثية لشركة توتال الفرنسية وجود 1.7 تريليون مكعب من الغاز في حقل قانا (من حصة لبنان) مقابل 1.2 تريليون في حقل كاريش (من حصة إسرائيل). وتوقع إنجاز شكليات الاتفاق على ترسيم الحدود في غضون 15 يوما.