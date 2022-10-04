تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.10.2022/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات خلال اليوم الماضي

الدوما الروسي يصادق على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا

لافروف: انضمام المناطق الأربع هو استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية

أبناء قديروف يتدربون على السلاح

قديروف يعلن عن إرسال وحدة قتالية للمشاركة في العملية الخاصة وأخرى ستصل قريبا

الخارجية الروسية: موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد القائم بأعمالها في ليتوانيا

الكرملين يتحدث عن المستفيدين من تعطل "السيل الشمالي"

شركة "روس تيخ" تزيد إنتاج أنظمة راجمات صواريخ "تورنادو"

الكرملين يعرب عن تقديره لمساهمة قديروف ومواطني الشيشان في العملية العسكرية

فاينانشيال تايمز: توقعات بشتاء بارد في أوروبا وسط أزمة طاقة

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بيسكوف: استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا للعقيدة النووية

الفيلسوف الروسي دوغين: القواعد اختفت وروسيا تتعامل مع قوة بربرية

صحيفة "بوليتيكو" تحدد الدول التي تكبح العقوبات ضد روسيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صواريخ "آر-500"

إحباط محاولة اختراق للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون

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مقتل امرأة خلال قصف قرية روسية على الحدود مع أوكرانيا

خبير: العرب يميلون إلى موقف متوازن من الأزمة الأوكرانية رغم الضغوط الأمريكية

العقيد الأمريكي مكغريغور: دولة واحدة فقط تدفع الناتو لقتال روسيا وإذا واصل الحلف نهجه هذا فسيختفي

حزب تركي يدعو أنقرة إلى عدم الخضوع للتهديدات الأمريكية بما يخص روسيا

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ماكرون يعد زيلينسكي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

لماذا يصد الناتو سعي أوكرانيا إلى أحضانه؟

نيوزيلندا تدرس فرض عقوبات إضافية ضد روسيا

الرئاسة التركية: قالن بحث في اسطنبول مسار الحرب الأوكرانية مع رئيس مكتب زيلينسكي

الاتحاد الأوروبي سيناقش فرض عقوبات جديدة على روسيا

أطفال دونباس سيخضعون لإعادة التأهيل في بيلاروس

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جونسون يرأس مجموعة "أصدقاء أوكرانيا المحافظون"

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نوفاك يؤكد عزم روسيا اكتشاف المسؤول عن تخريب خط "السيل الشمالي"

مستشار الرئيس الأمريكي ونظيره التركي يبحثان الوضع في أوكرانيا

سلطات كييف تمنع السكان من الوصول للأجزاء المحررة في زابوروجيه

"فاينانشيال تايمز": شتاء بارد متوقع في أوروبا وسط أزمة طاقة

الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي

ألمانيا والدنمارك والنرويج تموّل صفقة شراء 16 مدفعا لأوكرانيا

الإليزيه: فرنسا ملتزمة بمساعدة أوكرانيا على استعادة سيادتها ووحدة أراضيها

القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة على دونيتسك ونوفوباخموتوفكا

بوتين يقدم لمجلس الدوما مشاريع قوانين بشأن انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

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ديفلين: استسلام الغرب لمطالب زيلينسكي سيحول الشتاء هذا العام من البرد إلى النووي

المحكمة الدستورية في روسيا تصادق على وثائق انضمام 4 مناطق جديدة لقوام البلاد

أهم بنود وثائق انضمام لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا

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الدفاع الروسية تعلن مقتل المئات من عناصر القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات خلال الساعات الماضية

القبض على امرأة سربت إحداثيات بنى تحتية في لوغانسك للقوات الأوكرانية لقصفها

وكالة: إدارة بايدن تضغط على الأوروبيين لزيادة دعم أوكرانيا

الصين تكشف مناورة مفاجئة لحلف الناتو بهدف ردع روسيا

8 دول من شرق ووسط أوروبا تؤكد دعمها لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو

استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الإيطالية

قراء صحيفة "Le Figaro" يخشون على المستقبل بعد طلب زيلينسكي المستعجل الانضمام إلى الناتو