تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \27.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وقصف 62 وحدة مدفعية

موسكو تدعو الغرب للتأثير على كييف للتخلي عن "أخطر مغامرة" باستخدام النووي

موسكو: نسعى للمشاركة في تحقيق شفاف في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي"

الكرملين: بوتين لم يحمل رئيس غينيا بيساو أي "رسالة خاصة" لزيلينسكي

مجلس الدوما الروسي يناشد برلمانات العالم تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية

مسيرة أوكرانية تهاجم محطة بالاكلافا في سيفاستوبول

مدفيديف: عملة الانتخابات الأمريكية هي حياة الشعب الأوكراني

للمرة الأولى.. إيطاليا تنتزع من ألمانيا الصدارة في حجم مشترياتها من روسيا

الخارجية الروسية: محاولات كييف إعلان روسيا راعية للإرهاب "عبثية"

كاتبة فرنسية تكشف متى تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية من زيلينسكي

صحيفة "بوليتيكو": واشنطن قررت تسريع نشر قنابل نووية تكتيكية جديدة في أوروبا

مسؤول أممي يتجنب الإجابة على سؤال حول أهلية التحقيق في مزاعم استخدام روسيا لمسيرات إيرانية

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: لم نزود أيا من طرفي حرب أوكرانيا بأي سلاح

تزامنا مع ارتفاع أسعار الحطب.. سرقة مقاعد مواقف حافلات في لاتفيا

بلينكن: انتهت حقبة ما بعد الحرب الباردة والمنافسة قائمة لتحديد نظام جديد

رئيسة الوزراء الفرنسية: باريس تسعى للحفاظ على الحوار مع روسيا بشأن أوكرانيا

مسؤول سابق بالبيت الأبيض: كان بوتين يقظا بما يكفي

ميلوني: لا سلام باستسلام أوكرانيا

مجلس الدوما يبحث التوجه إلى دول العالم بطلب تعزيز نظام حظر الأسلحة البيولوجية

موسكو: لا يحق للأمانة العامة للأمم المتحدة التحقيق في استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

"بوليتيكو": خلافات عميقة بين شولتس وماكرون بسبب الصين والطاقة وضعف أوروبا

كييف: الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سارّ لأوكرانيا

باريس: بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا ستظل روسيا قوة قوية وجارة للاتحاد الأوروبي

مركز أبحاث فرنسي: واشنطن قد تفقد السيطرة على أوروبا بعد انتصار روسيا

"بلومبرغ": الإدارة الأمريكية مضطرة لمراجعة خططها إزاء سقف الأسعار للنفط الروسي

واشنطن: روسيا لا تنوي التفاوض حول أوكرانيا في المستقبل المنظور

موسكو: الأقمار الاصطناعية الأمريكية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت بالنزاع في أوكرانيا

البيت الأبيض: "روسيا ربما تنصح إيران بكيفية التعامل مع الاحتجاجات"

وزيرة الطاقة الأمريكية تقرّ باعتماد بلادها على الوقود النووي الروسي لتشغيل مفاعلاتها

غروسي متفائل بإمكانية إعلان منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

كييف تعرب عن قلقها إزاء التصريحات الأمريكية حول احتمال وقف المساعدات

كييف بصدد تأميم بنك "ألفا" الروسي في أوكرانيا

موسكو: الغرب مخطئ في اعتقاده بأن أوكرانيا قد تنتصر

رئيس غينيا بيساو: نريد تقاربا بين البلدين الشقيقين أوكرانيا وروسيا

السفير الروسي في لندن: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة

سيناتور أمريكي سابق يؤيد خطة ماسك لتسوية الأزمة الأوكرانية

هنغاريا ترفض تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

بوريل: أوروبا قلصت اعتمادها على الغاز الروسي

موسكو: شويغو أكد لنظرائه أن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية

زابوروجيه: قوات كييف والمرتزقة يعيثون فسادا في المناطق التي يدعون الدفاع عنها

بلينكن: الرياض أرسلت مؤشرات "إيجابية" لكن واشنطن "لا تزال غير راضية"

ألمانيا.. مطالبات بتحرير مواطن معتقل في أوكرانيا

برلماني روسي: نشر الناتو قواعده في فنلندا إشارة إلى قدرته على التوسع

زيلينسكي يتحدث عن "توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل بعد تزويدها كييف بمعلومات استخباراتية

"The Federalist ": بايدن أثبت فشله ويتذرع بالحرب في أوكرانيا

هنغاريا تعرب عن أملها في تفاوض موسكو وواشنطن حول أوكرانيا

مصدر: نظام كييف يعدّ لاستفزاز بتفجير مواد مشعة فوق محطة "تشيرنوبيل"

الفاتيكان: منفتحون على الحوار مع روسيا حول أوكرانيا

بعد روسيا.. رئيس غينيا بيساو يزور أوكرانيا

منع لاعب روسي من دخول رومانيا بسبب الجنسية

شولتس: فرنسا وألمانيا متقاربتان جدا وتخوضان التحديات معا

موسكو تعلق على تصنيف بولندا السلطات الروسية "نظاما إرهابيا"

مستشار أمريكي سابق: الولايات المتحدة غير قادرة على صدام مباشر مع روسيا