تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.08.2022/

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

وزير دفاع أوكرانيا: استلمنا 4 راجمات أمريكية أخرى من طراز HIMARS

عمليات قتالية لدبابات روسية في أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز "هيمارس" للجيش الأوكراني

جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض للقصف أكثر من 50 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان

مصدر أمني: أكثر من 3 ملايين لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس

الدفاع التركية: أول سفينة محملة بالحبوب ستنطلق اليوم من ميناء أوكراني وستتجه إلى لبنان

الخارجية الروسية: دول في الناتو تؤيد تجنيد كييف للأجانب للقتال في دونباس

برلماني روسي: قرار كييف إجلاء سكان دونيتسك خدعة جديدة

مسؤول من زابوروجيه يكشف عن حقائق بيع الأسلحة الغربية من قبل القوات الأوكرانية

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

فرنسا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها عن مليار يورو

برلين: لا توجد قرارات في الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار تأشيرات شنغن للروس

بايدن: مستعدون للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار جديد للحد من الأسلحة

بيسكوف: الغرب اختلق صعوبات لتعقيد موضوع التوربينات لخط "السيل الشمالي"

نيوزيلندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أكار: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى ومستعدون للمساعدة في نقل بضائع من موانئ روسيا أيضا

سفير أوكراني سابق: تعمدت إثارة الفضائح في ألمانيا لهز مشاعر الناس

كاتب صحفي يتوقع "شجارا" بين شولتس وماكرون مع بروكسل والهدف "الحوار مع بوتين مجددا"

نيوزيلندا تحث الصين على إدانة روسيا والمساعدة في تسوية النزاع الأوكراني

إن أشعلت واشنطن جبهة تايوان إلى جانب أوكرانيا فعلى أي النزاعين ستركز اهتمامها؟

خبير اقتصادي أمريكي شهير: أوكرانيا ستختفي أو ستبدأ حرب عالمية ثالثة

"فاينانشيال تايمز": مخاوف في الغرب من أزمة بسبب العقوبات على النفط الروسي

موسكو تتهم الغرب باختلاق الذرائع لتجميد الحوار حول مكافحة الإرهاب

سفير: مفاوضات بين روسيا والفلبين حول توريد الأسمدة

انتقادات واسعة لزوجة الرئيس الإيرلندي بعد دعوتها للتسوية السلمية في أوكرانيا

"ميرور": تصريح بوتين حول "سلاح رهيب" للأسطول الروسي أثار الذعر في بريطانيا

أنقرة: خط "تاناب" يمثل بديلا لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفي وجود خطط لاستخدام قواتها في أوكرانيا

أنقرة عن العقوبات ضد موسكو: بعض الدول تبحث عن سبل إضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا

بوتين يسمي أول سفينة ستحمل صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية

زاخاروفا: واشنطن تتبع مفهوم "من الردع إلى التدمير" تجاه روسيا

مستشار أمريكي يكشف الوجهة الحقيقية لأموال المساعدات الأوكرانية

تركيا وأوكرانيا تبحثان شحن الحبوب

تعرّض رئيس إيرلندا لموقف محرج بعد تعليق لزوجته عن أوكرانيا

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تتهم قادة أوروبا بالجهل والغطرسة في تعاملهم مع روسيا

قراء "نيويورك بوست" يتهمون جو بايدن بالكذب

"إنه انتحار!".. صحيفة تحذر من تبعات العقوبات ضد روسيا على الاتحاد الأوروبي نفسه

الخارجية الروسية: دول في الناتو تؤيد تجنيد كييف للأجانب للقتال في دونباس