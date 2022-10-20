مقتل 50 مسلحاً في غارات جوية للجيش المالي

قُتِلَ 50 مسلحاً في ضربات جوية نفَّذَتها القوات المسلحة المالية بمنطقة تساليت شمال منطقة كيدال. وأوضحَ المسؤول عن منطقة جاو المالية العقيد إبراهيم سماسة أن العملية الجوية نتج عنها مقتل 50 مسلحاً، وإحراق 5 مدرعات، وتدمير 35 دراجة نارية تابعة للمسلحين. وتأتي الضربات الجوية بعد يوم من انفجار عبوتين ناسفتين بقافلة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة "مينوسما"؛ مما أسفر عن مقتل أربعة جنود تشاديين وإصابة اثنين آخرين.