أعمال عنف وصدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق

أفاد مراسل في العراق، اليوم الاثنين، بتجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكر مراسلنا، أن العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار اصطدموا مع القوات الأمنية وأحرقوا بعض المقار غير المعروفة. وأضاف، أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريقهم. وأشار مراسلنا، إلى أن السلطات المحلية في المحافظة أعلنت فرض حظر التجوال.