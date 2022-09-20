تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /19.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني بزايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك

مقتل 15 شخصا في قصف أوكراني لأحد المتاجر الكبرى في دونيتسك

الكرملين يرد على مقترح قديروف لـ"التعبئة الذاتية"

دونيتسك: مقتل 427 مدنيا جراء القصف الأوكراني من بدء التصعيد

سلطات خيرسون تتوعد بالرد على القصف الأوكراني الأخير لوسط المدينة

مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الأوكراني لدونيتسك

المفوضية الأوروبية تريد معاقبة هنغاريا

خبراء يؤكدون أن أوروبا لا يمكنها تحمل الشتاء المقبل بدون الغاز الروسي

غوتيريش: إمكانية إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي لا تزال بعيدة

دول البلطيق وبولندا يفرضون حظرا على دخول الروس

نائب المستشار النمساوي السابق: واشنطن والناتو شنا حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط أكثر من 30 صاروخا أوكرانيا في سماء نوفا كاخوفكا

انفجارعبوة ناسفة وسط مدينة ميليتوبول

رئيس هيئة الأركان الأمريكية يطلب من قواته في أوروبا "الاستعداد" لرد فعل روسيا

وزارة الدفاع الروسية: كتيبة "غيدار" القومية في دونيتسك فقدت أكثر من نصف أفرادها

أوكرانيا تطلب من روسيا معلومات عن ضحايا قصف مركز الاحتجاز في يلينوفكا

"نيويورك تايمز": الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في دونباس

ضابط أمريكي متقاعد يكشف تورط بلاده في الأزمة الأوكرانية

البنتاغون: إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ارتفع إلى 15.1 مليار دولار

البريطانيون يشتكون من عبء اللاجئين الأوكرانيين

بوليانسكي: إمدادات الغرب العسكرية تجعلهم شركاء في جرائم كييف

مولدوفا .. تظاهرات للمطالبة بتنحي الرئيس ومفاوضات مع روسيا

بايدن: لا نمتلك دليلا على تزويد الصين روسيا بالأسلحة

لوبان: مشاركة فرنسا في العقوبات ضد روسيا "خطأ جيوسياسي"

رئيس وزراء اليونان السابق: أوروبا الخاسر الرئيسي من الأزمة الأوكرانية

الدفاع الألمانية: لن نتخذ خطوات أحادية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

بوريل: على أوكرانيا أن تحدد بشكل مستقل شروط إنهاء النزاع

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 180 فردا خلال هجوم فاشل باتجاه نيكولايف

المفوضية الأوروبية تدرس تجميد دفع 7,5 مليار يورو لهنغاريا

أوكرانيا تواصل استهداف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف الناتو

أوربان: أوكرانيا قد تفقد نصف أراضيها

تصريحات وزير خارجية رومانيا السابق حول الحدود الأوكرانية تثير حفيظة كييف

ترامب يحذر الألمان من خسارة بلدهم بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية