تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 19092022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /19.09.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /19.09.2022/

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موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 19092022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها 19092022



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