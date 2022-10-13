اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش
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اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش

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العرب اليوم - اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش

موسكو - العرب اليوم

اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش

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اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش اعتقال 5 أشخاص روس و3 آخرين من أوكرانيا وأرمينيا بشبهة الضلوع في انفجار جسر كيرتش



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