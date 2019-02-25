أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي
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أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي

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العرب اليوم - أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي

طائرات «درون»
لندن - العرب اليوم

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع حوادث لاستغلال الطائرات «درون» في تخريب منازل ومراقبة والترصد لضحايا، في وقت تشير تقارير إلى حدوث ارتفاع شديد في معدلات استخدام هذه الطائرات. وتكشف الأرقام عن ارتفاع بنسبة 40 في المائة في حوادث استخدام طائرات درون في أفعال إجرامية في غضون عامين فقط.

وكشفت الإجابات التي تلقتها «سكاي نيوز» على طلبات للحصول على معلومات كانت قد تقدمت بها عن أنه عبر 20 من بين 45 قوة شرطية بمختلف أرجاء المملكة المتحدة، جرى الإبلاغ عن أكثر عن 2.400 حادثة تضمنت استخدام طائرة درون العام الماضي، بارتفاع شديد عن عام 2016 الذي شهد تقديم 1.700 بلاغ فقط في هذا الإطار.

داخل منطقة كمبريدجشير، تواترت تقارير عن استخدام طائرات دون طيار في إسقاط عبوات طلاء داخل حدائق بعض السكان، وفي آيرلندا الشمالية، جرى الإبلاغ عن نحو 30 حادثة لسلوك معاد للمجتمع تضمنت استخدام طائرة دون طيار. وفي ظل القانون الحالي داخل المملكة المتحدة، يجب على الطيارين تجنب توجيه طائراتهم على مسافة 50 متراً من شخص ما أو مركبة أو هيكل ما لا يخضع لسيطرة الطيار، وتخضع أي صور تلتقطها الطائرات دون طيار لقوانين الخصوصية.

وتأتي هذه النتائج في غضون أيام من كشف وزارة الداخلية النقاب عن قانون جديد يعطي الشرطة سلطة توقيف وتفتيش طياري الطائرات دون طيار قرب المطارات، بجانب توسيع نطاق مناطق الحظر الجوي القائمة حول ممرات الطائرات في المطارات لمسافة 5 كيلومترات. ومع أن المراجعة ركزت اهتمامها على منع وقوع «خلل واسع» في المطارات مستقبلاً، مثل ما حدث في مطاري غاتويك وهيثرو في فترة أعياد الكريسماس، فإن مشروع القانون المقترح كشف كذلك أن الحكومة تنوي «الإبقاء على المتطلبات والاحتياجات العملية للشرطة فيما يخص الجرائم الأخرى المرتبطة بالطائرات دون طيار» قيد المراجعة الدقيقة.

من جانبه، أعلن مجلس قيادات الشرطة الوطنية، أنهم يعمل مع الحكومة وهيئة الطيران المدني من أجل صياغة «تشريع مستقبلي يواجه التحديات والمخاطر الناجمة عن الطائرات دون طيار».

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أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي



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أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي أكثر من 2400 حادثة لطائرات «درون» في بريطانيا العام الماضي



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