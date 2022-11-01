تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \31.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بيسكوف: من الصعب تنفيذ صفقة الحبوب بسبب المخاطر التي تهدد الملاحة

رئيس وزراء التشيك يصل كييف في زيارة رسمية (فيديو)

الدفاع الروسية: القوات المسلحة ضربت أهدافا للقيادة العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية

تركيا والأمم المتحدة تستأنفان تفتيش سفن الصفقات الغذائية

كييف: 12 سفينة محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم الاثنين

لافروف: الغرب يستخدم أكثر الأساليب غير النزيهة ضد روسيا والصين للحفاظ على هيمنته

انفجارات قرب محطة الطاقة الكهرومائية بمنطقة زابوروجيه

طهران تجدد تأكيدها عدم تصدير السلاح إلى طرفي النزاع في أوكرانيا

أردوغان: سنواصل مساعينا لتصدير الحبوب من أوكرانيا رغم قرار روسيا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب

محتجة تصرخ في وجه أوباما: قل الحقيقة عما فعلتم بأوكرانيا وعن خططك لخوض حرب نووية مع روسيا! (فيديو)

نيوزيلندا تفرض عقوبات على 14 مواطنا روسيا وسبع شركات روسية

دوي انفجارات في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا

قطر تصف التحركات الأوروبية لوضع سقف لأسعار الغاز "بالنفاق"

سيناتور أمريكي: يجب تدمير روسيا بأي ثمن لأنها ذات قيم مسيحية تقليدية وهذا "جهاد"

بلينكن ووزير الخارجية الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية

صحيفة: حاملة طائرات أمريكية ثانية تتوجه إلى أوروبا

مندوب روسيا الدائم في جنيف: لا توجد منصة لمفاوضات تسوية في أوكرانيا

مصدر: قرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن غير ملزمة لموسكو

السفارة الروسية لدى أوتاوا تحمل كندا والمملكة المتحدة مسؤولية تعطيل صفقة الحبوب

زيلينسكي: ستبذل أوكرانيا قصارى جهدها كي تواصل "صفقة الحبوب" عملها

الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا: اتفاق على حركة 16 سفينة أغذية في البحر الأسود اليوم

روسيا تواصل الحوار مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب

لجنة الحدود في بيلاروس تتوعد بالرد على الاستفزازات الأوكرانية

الأمم المتحدة وتركيا توفران موظفين لتفتيش 40 سفينة الاثنين

صحيفة لو فيغارو: واشنطن قد تتوقف عن تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تفاديا للمواجهة مع روسيا

"نيويورك تايمز": القوات المسلحة الأوكرانية متورطة في الهجوم على السفن الروسية في سيفاستوبول

كييف تعلن عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب

وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في زابوروجيه

منافذ البيع بالتجزئة في سوق خيرسون المركزية تتعامل بالروبل الروسي

برلسكوني: إمداد نظام زيلينسكي بالأسلحة الغربية هو سبب امتناعه عن الامتثال إلى طاولة المفاوضات

أنقرة: مركز الغاز التركي هو الحل الوحيد لأزمة الطاقة في أوروبا

واشنطن تحدد شرط التفاوض مع موسكو

الخارجية الروسية: من المبكر الحديث عن استئناف مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب

روغوف: أمن محطة زابوروجيه يتحقق بكف قوات نظام كييف عن قصفها

كيرينكو: هناك حرب تُشن ضد روسيا على جبهة واسعة جدا

وزارة الدفاع التركية: السفن لن تغادر موانئ أوكرانيا بسبب تعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب

الناتو يغض الطرف عن جرائم نظام كييف ويدعي أن روسيا "تستخدم الغذاء سلاحا"

القوات الروسية تصد هجوما بالقوارب السريعة على محطة زاباروجيه الكهروذرية (فيديو)

غوتيريش يرجئ رحلته لحضور القمة العربية في الجزائر بسبب أزمة الحبوب

صحيفة: تراس كانت تخشى حد الهوس من استخدام روسيا أسلحة نووية

فنلندا: الأسلحة المورّدة إلى أوكرانيا تقع في أيدي المجرمين

سياسي فرنسي يتهم دول الناتو بتخريب أنابيب نقل الغاز الروسي

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم المسيرات على السفن في سيفاستوبول

الدفاع الروسية: إحباط هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور والقضاء على مئات المسلحين