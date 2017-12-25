ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة زوجة علي مبارك بن حنيفة

قدّم الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بلقيس محمد رفيع، زوجة الدكتور علي مبارك بن حنيفة.
وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «كلباء» بإمارة الشارقة عصر أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما قدّم واجب العزاء عدد من المسؤولين في حكومة الفجيرة.
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