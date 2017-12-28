سعيد بن طحنون يعزي في وفاة سيف بن معضد الكعبي

قدّم الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم سيف بن معضد بن ديين الكعبي. وأعرب خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الطوية في مدينة العين مساء أمس الأول عن صادق تعازيه ومواساته إلى علي وديين ومعضد ومحمد أنجال الفقيد في مصابهم الجلل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.