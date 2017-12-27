طرد القائم بالأعمال الفنزويلي في البرازيل

أمرت برازيليا الثلاثاء القائم بالأعمال الفنزويلي المعتمد لديها خيراردو ديلغادو بمغادرة البلاد، رداً على قرار الحكومة الفنزويلية السبت طرد سفير البرازيل في كراكاس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية إن "البرازيل قررت إعلان القائم بالأعمال الفنزويلي شخصاً غير مرغوب فيه".

وأضاف: "عملياً هذا يعني أنه يجب عليه أن يغادر البلاد، إنه إجراء سريع".

والسبت أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا ديلسي رودريغيز أن كراكاس قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك: "شخصين غير مرغوب فيهما".

وقالت رودريغيز إنه في إطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصاً غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا منذ تولى تامر الحكم قبل عام ونصف بعد إقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان نائباً لها.

وسارعت الحكومة البرازيلية إلى إدانة قرار كراكاس، متوعدة بالرد بالمثل ومنددة بـ"الطبيعة الاستبدادية لإدارة نيكولاس مادورو وعجزها عن أي نوع من الحوار".