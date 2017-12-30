استقالة رئيس وزراء مالي وحكومته للسماح بإعادة تشكيل الحكومة

قال مكتب الرئاسة في مالي إن رئيس الوزراء عبد الله إدريس مايجا وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم اليوم الجمعة.
ولم يقدم مكتب الرئاسة سبباً للاستقالة الجماعية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل مايجا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل أو أن يرشح نفسه ليكون خلفاً لكيتا.
وقال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس سيعين قريباً حكومة جديدة. وستكون هذه خامس حكومة تخدم في عهد كيتا منذ انتخابه في 2013.
وشابت ولاية كيتا تحديات أمنية من متشددين إسلاميين في شمال ووسط مالي.
وأعاد هؤلاء تنظيم أنفسهم، منذ تدخل فرنسا عسكرياً في 2013، لشن هجمات بشكل منتظم على الجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين.
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