الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الفتى فوزي الجنيدي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء، عن الأسير الفتى فوزي محمد الجنيدي 17 عاماً من مدينة الخليل.
وأطلقت قوات الاحتلال سراح الطفل الجنيدي من معسكر عوفر غرب مدينة رام الله، وتوجه مباشرة إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، وفق ما ذكر موقع صفا الفلسطيني.
ويُعاني فوزي كسوراً في الكتف بسبب تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله في 7 ديسمبر(كانون الأول) الجاري.
وتحدث الجنيدي عن فترة سجنه فقال: "فور اعتقالي نُقلت إلى معسكر عتصيون شمال الخليل، وأمضيت ليلة كاملة تعرضت فيها للضرب والتحقيق، ثم نُقلت إلى معتقل عوفر، حتى الإفراج عني بعد دفع غرامة مالية بـ 10 آلاف شيقل".
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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