الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الفتى فوزي الجنيدي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء، عن الأسير الفتى فوزي محمد الجنيدي 17 عاماً من مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال سراح الطفل الجنيدي من معسكر عوفر غرب مدينة رام الله، وتوجه مباشرة إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، وفق ما ذكر موقع صفا الفلسطيني.

ويُعاني فوزي كسوراً في الكتف بسبب تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله في 7 ديسمبر(كانون الأول) الجاري.

وتحدث الجنيدي عن فترة سجنه فقال: "فور اعتقالي نُقلت إلى معسكر عتصيون شمال الخليل، وأمضيت ليلة كاملة تعرضت فيها للضرب والتحقيق، ثم نُقلت إلى معتقل عوفر، حتى الإفراج عني بعد دفع غرامة مالية بـ 10 آلاف شيقل".