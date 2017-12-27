رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض
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رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض

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العرب اليوم - رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض

ابن السيد راهول فيرما يحارب الوجباب السريعة
نيودلهي - عدنان الشامي

ولد ابن السيد راهول فيرما في نيودلهي، مصابا بمرض شديد ومع وجود مشاكل لديه في الجهاز الهضمي، وعلى مدى سنوات من الزيارات إلى طبيب الغدد الصماء، رأى السيد فيرما تحذير الطبيب وقلقه بشأن النمو المتزايد لعدة مشكلات مختلفة ومتعددة والمهددة لحياة الأطفال الأصحاء.

وقال الطبيب إن الطعام غير المرغوب فيه كان هو الأخطر بشكل خاص على الهنود والذين هم أكثر عرضة للسكري أكثر من الأشخاص الآخرين على مستوى العالم. وذات يوم في غرفة انتظار الطبيب، لاحظ السيد فيرما فتاة حصلت على كمية كبيره من الدهون جراء تناول رقائق البطاطس. فقرر أن عليه أن يفعل شيئًا. واخد السيد فيرما يقول: "من جانب هناك أطفال مثل ابني، الذين ولدوا مع مشاكل، ومن  الجانب الآخر هناك أطفال يتمتعون بصحة جيدة وكل شيء على ما يُرام ويتم إلحاق الضرر بهم بإعطائهم طعام غير صحي" .ومن هنا قام السيد فيرما، الذي لم يكن لديه تدريب قانوني في وقت متأخر من أحد الأيام، مع زوجته، توليكا، بصياغة عريضة في شقتهما الصغيرة،. عبارة عن دعوى قضائية للمصلحة العامة في محكمة دلهي العليا في عام 2010، يسعى فيها إلى فرض حظر بيع الوجبات السريعة والمشروبات الغازية داخل المدارس في جميع أنحاء الهند.

 ودفعت هذه القضية لوائح واسعة النطاق تصدرها المحكمة فى صناعة المواد الغذائية الى الحكومة الهندية حيث تراجعت. وقال الخبراء الصحيون ان هذا الامرفائق الاهمية فى الهند،حيث يبلغ سكانها 1.3 مليار نسمة، وهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري - والذى يؤدى بدورة إلى أمراض القلب والفشل الكلوي والعمى والبتر وزيادة الوزن عن الأشخاص فى المناطق الأخرى. فمنذ عام 1990، تضاعفت نسبة الأطفال والبالغين في الهند الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بثلاثة أضعاف تقريبا وصولا الى 18.8  في المئة من 6.4اصل في المئة، وذلك وفقا لبيانات من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن.

ويشير الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد الهنود المصابين بمرض السكري سيرتفع إلى 123 مليونًا بحلول عام 2040 حيث أن الوجبات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات والدهون تنتشر إلى المناطق الريفية الأقل ثراء. بينما قال الدكتور أنوب ميسرا، رئيس مستشفى السكري في فورتيس هالثكار، أحد أكبر سلاسل المستشفيات الخاصة في الهند: "نحن نجلس على بركان". وفي السنوات التي أمرت فيها المحكمة الحكومة بوضع مبادئ توجيهية لتنظيم الوجبات السريعة، واجهت القضية معارضة شرسة من جمعية عموم الهند لمصنعي الأغذية، والتي تعول كوكا كولا الهند، بيبسيكو الهند و نستله الهند كأعضاء، فضلا عن المئات من الشركات الأخرى. وقال سوبود جيندال، رئيس الجمعية، في مقابلة معة أن الطعام الغير المرغوب والغير صحى علية اللوم بشكل غيرعادل بالتسبب بمرض السكري والبدانة. وقال يحدث ذلك فقط عند الافراط ، وليس الطعام نفسه، الذي يتسبب في المشكلة، وقال: "هل تأكل اثنين من البيتزا يوميا أو اثنين من البيتزا في الأسبوع؟"

 واتخذت الحكومة هذا العام خطوة هامة ، اذا يعتقد خبراء الصحة العامة أنها سوف تساعد على مكافحة ارتفاع السمنة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وقد نفذت جزئيا ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، وفرضت ضريبة بنسبة 40 في المائة على المشروبات ذات الاساس الكربوني، وإن لم يكن على العصائر المصنوعة من السكريات المضافة التي يشربها كثير من الأطفال. ولكن حتى الآن، أدت لوائح حظر المبيعات بالقرب من المدارس التي طلبتها المحكمة في قضية السيد فيرما إلى شيء. بينما قالت شويتا خانديلوال، وهي خبيرة تغذية بمؤسسة الصحة العامة في الهند: "في مثل هذه الوتيرة البطيئة، سنكون جميعا مريضى بحلول الوقت الذي تحدث فيه أي تغييرات".

 ولم يستجب جاغات براكاش نادا وزير الصحة ورعاية الاسرة فى الهند للطلبات المتكررة للتعليق ولكن باوان اجاروال الرئيس التنفيذى لهيئة معايير سلامة الأغذية الهندية وهى الهيئة المسئولة عن هذه اللوائح قد اصر على ان الحكومة تبذل الجهود.

 اذ قال "قد يبدو هذا نموذجيا في الهند. عندما يكون لديك مشكلة، يمكنك إنشاء العديد من اللجان وخلط القضية برمتها "،. لكنه اصر على ان "الناس قلقون. إنهم يريدون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك. لذلك الجميع ينشئون لجان ". وكما هو الحال على تويتر وفي الصحف، فإن الطلاب الذين يحملون ملصقات " الموت للوجبات السريعة  " قد ارتفعوا، سعيا إلى جعل السمنة قضية في بلد الجياع هاجسا وطنيا. وقد توقفت بعض المدارس طوعا عن تقديم الوجبات السريعة.

واندلعت معركة داخل قاعة المحكمة الكبرى المحاطة بالخشب هنا في عاصمة البلاد. وترك السيد فيرما البالغ (42 عاما) منصبه كمدير تنفيذي للتسويق بعد ولادة ابنه في عام 2006، وأنشأ مؤسسة في عام 2007 لمساعدة أسر مثله مع أطفال مرضى وتوسل السيد فيرما ذو الوجه المستدير، الذي يرتدي النظارات مربعة كبيرة، الى القاضي للسماح له بسحب الالتماس. "لا شيء يحدث. لقد ضيعت وقتي "، وقالها والدموع تنزلق على وجهه. "كان بإمكاني مساعدة مئات الأطفال". لكن رئيس المحكمة ديباك ميسرا رفض السماح للسيد فيرما بإعادة الدعوى. وبدلا من ذلك، أمر القاضي نيراج كيشان كول، ، بإلقاء القبض على المحام الكبير، وقد امر القاضي بأن يعمل كمحام حر في قضية السيد فيرما.

وبدأ الباحثون في جميع أنحاء العالم يلاحظون أن المهاجرين الهنود كانوا أكثر عرضة لمرض السكري في السبعينات. وبينما قال الدكتور فيسواناثان موهان، الطبيب والباحث الذي يملك عدة عشرات من مراكزعلاج مرض السكري في الهند: "ولكن لا أحد يعرف لماذا". وبحث العلماء عن الجينات التي هاجمت الهنود واصابتهم بمرض السكري، ولكنهم  لم يجدوا اية شئ. وبدلا من ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن نوع جسم الهنود - وهو أصغر حجما ولكن مع مزيد من الدهون في منطقة البطن - قد يكون مسؤولا عن ذلك .

ويولد طفل لامرأة تعاني من سوء التغذية - وهي ظاهرة شائعة في الهند - مما يزيد أيضا من احتمالات الإصابة بمرض السكري. وظهرت أدلة على هذا في أجزاء أخرى من العالم. وقام الباحثون بدراسة ومتابعة  صحة الأطفال الذين ولدوا خلال المجاعة الهولندية في 1944-45. ووجد الباحثون أن الأطفال لديهم احتمالية أعلى لتحمل الجلوكوز كما البالغين، مما أدى إلى ارتفاع معدلات السكري.

 واستكشف الطببيبان الدكتور تشيتارانجان ياجنيك، وهو متخصص في مرض السكري، وباري بوبكين، أستاذ التغذية في جامعة كارولينا الشمالية، من بين الباحثين  نظرية أن تطور اجساد الهنود ما دعا الدكتور ياجنيك يقول ان هناك طبقه " دهون رقيقة " توجد بالجسم على مدى آلاف السنين كوسيلة للبقاء على قيد الحياة المجاعات .وقد لاحظ الدكتور ياجنيك، ، خلال تدريبه الطبي في بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي، أنه كان لديه مستويات أعلى من الدهون والهرمونات المرتبطة بمرض السكري اكثر من الأطباء الأوروبيين على الرغم من أنه يبدوا انحف

في التسعينات، في أعقاب حالات حمل مئات النساء في القرى خارج بيون واختبار ذريتهن أثناء نشأتهن. وبالمقارنة مع الرضع في بريطانيا، كان المواليد الجدد في الهند اقل وزنا بحوالي 1.5 باوند  ولكن لديهم دهون في منطقة البطن ومستويات أعلى من هرمونات معينة في دم الحبل السري، مما يدل على استعدادهم لمرض السكري. وقال الدكتور ياجنيك أنه يعتقد أن حساسية الهنود لمرض السكري قد ظهرت مع تغير نظامهم الغذائي وزياده الترف - وأن أجسادهم،لا يمكنها العمل جيدا مع عبء مفرط من الغذاء.

واعتبارا من العام الماضى كان حوالى 199 مليون بالغ فى الهند يعانون من زيادة الوزن او السمنة وفقا لمعهد المقاييس الصحية والتقييم. ومنذ عام 1990، ارتفعت نسبة السكان البالغين في الهند المصابين بمرض السكري إلى 7.7 في المئة، أي نحو 63 مليون شخص - من 5.5 في المئة ". وعلى الرغم من أن السمنة وزيادة الوزن أقل انتشارا بكثير في الهند ،على سبيل المثال (24 في المئة في العام الماضي) مما هو عليه في كندا (حوالي 60 في المئة)، ، فأن البالغين من المحتمل أن يصابوا بالسكري كما هو الحال في كندا، طبقا لتحليل نيويورك تايمز للبيانات من معهد وجدت. وكثير من البلدان التي يكون فيها السكري أكثر شيوعا بالنسبة للسمنة في جنوب آسيا، وفقا لتحليل تايمز.

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رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض



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رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض رجل هندي يحارب الوجباب السريعة في بلاده لحماية الأطفال من الأمراض



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