ظهور قاتل دبلوماسية بريطانية أثناء حمله بندقية كلاشنكوف

ظهر سائق أوبر المتهم باغتصاب وقتل دبلوماسية بريطانية شابة في لبنان مبتسمًا وهو حامل بندقية كلاشنيكوف شبه أوتوماتيكية ، صور تقشعر لها الأبدان ، اكتشفها مايلونلين ، تقدم نظرة مثيرة للقلق في حياة المشتبه به القاتل البالغ من العمر 29 عام طارق هوتشيه.

واعتقل سائق سيارة الأجرة الأسبوع الماضي ، بعد أن تعرضت ريبيكا ديكيس "30 عام" لاعتداءات جنسية وخنقت حتى الموت عندما استقلت سيارة أجرة من حانة سياحية شهيرة في بيروت ، وقد تركت جثتها على جانب الطريق وتكهنت وسائل الإعلام المحلية أنها تعرضت للاغتصاب وحاولت الهرب ، وما كان من المشتبه به إلا مطاردتها وسحبها إلى السيارة قبل خنقها.

وقالت مصادر الشرطة العليا "قال إنه وجدها جميلة ، وترتدي تنورة قصيرة ، وهكذا قرر اغتصابها كما سيكون من السهل حيث كانت أجنبية".

وأفاد بأن هوتشيه اعترف على الفور للشرطة اللبنانية بأنه قتل الدبلوماسية بعد أن واجه أدلة الدوائر التلفزيونية المغلقة ، كما يزعم تطبيق أوبر أنه ربط السائق بجريمة قتله مع لقطات.

وأشارت تقارير إعلامية أولية إلى أنها تعرضت للاغتصاب مرة واحدة على الأقل ، وتحدثت والدته أم حسن خارج منزلها ، التي تعيش في مجمع سكني متقطع في ضاحية فقيرة في بيروت ، الجمعة "إذا كان إبنها مذنب ، فإنه يجب وضعه وراء القضبان" ، وهي تنهار في الدموع.

وأضافت "أنا محبطة ومكتئبة مما حدث. إذا كان هذا هو حقًا خطأه إذا يجب أن يبقى في السجن بقية حياته"، مؤكدة أن الرجل في الصورة الذي يحمل بندقية كان هوتشيه ، وهي منهارة في الدموع.

وقالت "أنا لا أعرف ما حدث مع ابني، أنا لا أعرف ، إن ما فعله طارق خطأ كبير ، في حين أن بعض الصور من صفحته على فيسبوك تظهره أثناء زيارة المعالم الدينية، في اللقطات الأخرى يتجول مع الأصدقاء وهو يشرب جاجرميستر".

وفي عام 2014، قام بتحميل مجموعة من الصور له وهو يرتدي قميص أبيض يتباهي مع بندقية شبه آلية ، وفي صورة كان يحمل بندقية في الهواء، في حين أنه في آخرى كان يحملها على صدره.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، حمل شريط فيديو مثير للقلق يظهر فيه سلوك جنسي ينطوي على سمكة ، وعلى الرغم من وجود سجلات جنائية مسربة، فإن الوثيقة التي تبين أن هوتشيه لم يصدر عنه إدانات سابقة، إلا أن وزير الداخلية اللبناني نوهاد مشنوق أكد منذ ذلك الحين أن هوتشيه لديه سجل جنائي.

كان من الأهمية بمكان من أجل الحصول على وظيفة في أوبر التحقق من شهادة تظهر أنه ليس لديه تاريخ إجرامي ، الذي نجح في القيام به، على الرغم من أنه دخل السجن مرتين.

وتفيد التقارير أن المشتبه فيه قضى ستة أشهر في السجن منذ عشرة أعوام بسبب سرقة دراجة نارية ، ومن المعلوم أيضًا أنه كان في السجن في الآونة الأخيرة لجرائم المخدرات.

وهناك عدد قليل من اللبنانيين لديهم أي شك في أنه كان قادرًا على تحصيل مثل هذه الوثيقة في بلد يقع في المرتبة الأكثر فسادًا من باكستان والمكسيك وسيراليون.

وفى يوم الخميس، قال وزير الداخلية أن أوبر في لبنان سيتعين إغلاقها مما يجبر السائقين على الاحتجاج، وتقديم نداء عام من خلال وسائل الإعلام المحلية.

وقتلت الآنسة ديكيس، التي كانت تعمل في السفارة البريطانية في بيروت كمديرة للبرنامج والسياسة في إدارة التنمية الدولية منذ يناير/كانون الثاني ، قبل ساعات من وصولها إلى ديارها للاحتفال بعيد الميلاد.

وتم تنبيه مسؤولي السفارة إلى غيابها عندما لم تصل إلى المملكة المتحدة في اليوم التالي للبقاء مع عائلتها لعيد الميلاد ، كانت تستمتع بأمسية مع الأصدقاء في حانة بوهيمية في المدينة، شوهدت آخر مرة وهي تركب سيارة أجرة نحو منتصف الليل.

واكتشفت فيما بعد بحبل مربوط حول حلقها وملابسها ممزقة ، وقد اعتقل بعد أقل من 48 ساعة من الحادث الذي يعتقد أنه وقع في الساعات الأولى من يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول.