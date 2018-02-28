مقتل وإصابة 11 جنديًا بهجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

لقي أربعة جنود مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم انتحاري وقع مساء اليوم، على حاجز أمني للقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.
وقال شهود عيان إنه سُمع دوي إطلاق النار بشكل مكثف قبل وقوع الانفجار الذي قالت مصادر أمنية إنه نجم عن هجوم انتحاري، كما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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