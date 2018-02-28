مقتل وإصابة 11 جنديًا بهجوم انتحاري جنوب غرب باكستان

لقي أربعة جنود مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم انتحاري وقع مساء اليوم، على حاجز أمني للقوات شبه العسكرية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إنه سُمع دوي إطلاق النار بشكل مكثف قبل وقوع الانفجار الذي قالت مصادر أمنية إنه نجم عن هجوم انتحاري، كما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

نقلًا عن بنا