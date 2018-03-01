مقتل باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الحدود

لقي باكستاني مصرعه جراء نيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح وليد أنور نائب مدير الإدارة الحكومية في منطقة "كوتلي" الواقعة على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل أن القوات الهندية أطلقت النار واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني يبلغ 70 عاماً.

وجاء هذا التطور بعد يوم من القصف الهندي الذي استهدف موقعاً للجيش الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى مقتل جنديين باكستانيين اثنين.

نقلًا عن واس