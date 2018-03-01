مقتل باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الحدود

لقي باكستاني مصرعه جراء نيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح وليد أنور نائب مدير الإدارة الحكومية في منطقة "كوتلي" الواقعة على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل أن القوات الهندية أطلقت النار واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أدى إلى مقتل مواطن باكستاني يبلغ 70 عاماً.
وجاء هذا التطور بعد يوم من القصف الهندي الذي استهدف موقعاً للجيش الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى مقتل جنديين باكستانيين اثنين.
نقلًا عن واس
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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