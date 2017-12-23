2017 هو العام الأعنف في المكسيك منذ 201 عامًا

كان العام 2017 الاكثر عنفا منذ 20 سنة في المكسيك مع تسجيل 23101 جريمة قتل حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وفق ارقام رسمية نشرت الجمعة.

وهو اعلى عدد من الجرائم عرفته البلاد منذ اعتماد السلطات نظام الاحصاءات قبل عقدين.

ويتجاوز العدد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر حصيلة العام 2011 التي كانت تعتبر الاعلى مع 22409 جرائم قتل.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر وحده سجلت 2212 جريمة قتل في المكسيك. وفي تشرين الاول/اكتوبر سجل عدد قياسي من عمليات القتل بلغ 2380.

وعرفت مناطق بمنأى عادة عن المواجهات بين كارتلات المخدرات مثل ولاية باخا كاليفورنيا سور (شمال غرب) التي يرتادها سياح اجانب كثر، موجة اعمال عنف غير مسبوق.

ومنذ اطلاق الرئيس السابق فيليبي كالديرون (2006-2012) حربه على تجار المخدرات بمساعدة الجيش، زادت حدة العنف كثيرا في المكسيك.

وسمحت العملية العسكرية للسلطات المكسيكية بتوقيف عدة زعماء كارتلات مخدرات لكنها ادت ايضا الى تشتت مجموعات اجرامية وتكاثر اعمال العنف في البلاد على ما قال خبراء.