طرد الجندي الأميركي روبرت أونيل قاتل أسامة بن لادن

طرد الجندي السابق في البحرية الأميركية يُنسب إليه قتل زعيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، روبرت أونيل من طائرة الخطوط الجوية الأميركية في مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي بسبب حالة السكر الشديد التي كان عليها، ما سبب مضايقات عدة للركاب.

وينسب أونيل، 41 عامًا، إلى نفسه إطلاق رصاصة قاتلة على جبهة بن لادن خلال مداهمة قوات خاصة أميركية لمخبئه السري في مدينة أبوت آباد الباكستانية (على بعد 120 كم عن العاصمة إسلام أباد) مطلع مايو 2011، وسبق توقيف أونيل في العام 2014 بسبب قيادته للسيارة ثملًا في ولاية مونتانا الأميركية؛ حيث قضى ساعات في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه بغرامة بلغت 685 دولارًا، وفي واقعة الخطوط الجوية الأميركية، اضطرت شرطة المطار للصعود إلى الطائرة والتدخل بحسم لإجبار قاتل بن لادن على الهبوط، بعدما تشبث بمكانه طويلًا رافضًا الامتثال لطاقم الضيافة وفريق الأمن المدني المصاحب له