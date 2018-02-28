طرد الجندي الأميركي روبرت أونيل قاتل أسامة بن لادن

طرد الجندي السابق في البحرية الأميركية يُنسب إليه قتل زعيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، روبرت أونيل من طائرة الخطوط الجوية الأميركية في مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي بسبب حالة السكر الشديد التي كان عليها، ما سبب مضايقات عدة للركاب.
وينسب أونيل، 41 عامًا، إلى نفسه إطلاق رصاصة قاتلة على جبهة بن لادن خلال مداهمة قوات خاصة أميركية لمخبئه السري في مدينة أبوت آباد الباكستانية (على بعد 120 كم عن العاصمة إسلام أباد) مطلع مايو 2011، وسبق توقيف أونيل في العام 2014 بسبب قيادته للسيارة ثملًا في ولاية مونتانا الأميركية؛ حيث قضى ساعات في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه بغرامة بلغت 685 دولارًا، وفي واقعة الخطوط الجوية الأميركية، اضطرت شرطة المطار للصعود إلى الطائرة والتدخل بحسم لإجبار قاتل بن لادن على الهبوط، بعدما تشبث بمكانه طويلًا رافضًا الامتثال لطاقم الضيافة وفريق الأمن المدني المصاحب له
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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