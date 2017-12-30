أردوغان يؤكد ما يحصل في سورية والعراق مسألة بقاء وفناء بالنسبة لنا

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، ما يجري من أحداث ومتغيرات أمنية وسياسية في كل من سورية والعراق "مسألة بقاء أو فناء" بالنسبة لبلادها. وحديث اردوغان جاء في كملة القاها اليوم امام حشود من أنصار واعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية في تركيا.
وقال إن "تركيا لديها حدود تمتد آلاف الكيلومترات بين مع سورية والعراق، وما يحدث داخل هذين البلدين له ارتباط مباشر بتركيا". وأضاف اردوغان "بعض الناس يرون ما يحصل في سورية والعراق مجرد خطوة تكتيكية بينما نراه نحن مسألة بقاء أو فناء ونسير بخطواتنا وفقا لهذه الرؤية".
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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