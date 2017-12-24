تاجر مواد مخدرة يتلقى صدمة في الكريسماس

نشر موقع "بي بي سي" في نسخته العربية قصة تاجر مخدرات تعيس الحظ في الدنمارك، استقل بنفسه، عن طريق الخطأ_ سيارة الشرطة وبحوزته كم كبير من المخدرات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأمر الذي يجعلنا نستحضر المثل "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. واستطرد الموقع أن الشرطة تلقت مفاجأة غيرسعيدة في "الكريسماس"؛ إذ لم يميز تاجر مخدرات الفرق بين سيارة الشرطة وسيارة الأجرة نتيجة استعجاله، فقفز إلى سيارة ظنها سيارة أجرة، وبحوزته ألف سيجارة محشوة بالمخدرات، ليفاجأ بأنها سيارة شرطة وبأفراد الشرطة في السيارة بدلًا من سائق التاكسي.
وتعقيبًا على ذلك قالت الشرطة الدنماركية، إن الرجل كان في عجلة من أمره ليعود إلى منزله عندما ارتكب الخطأ القاتل، مضيفة أن الرجل قد يحكم عليه بالسجن. وحدث ذلك في ضاحية كريستيانا المعروفة بأنها مركز لتجارة المخدرات، واشتهرت في سبعينيات القرن الماضي بأنها كانت معقلًا للهيبز، وقال بيان الشرطة بهذا الشأن: " في الليلة الماضية كان تاجر مخدرات من كريستيانًا متعجلاً العودة لمنزله في تاكسي عندما تلقى مفاجأة كبرى وهي أنه يجلس في سيارة شرطة. وقد سعد ضابط الشرطة برؤيته حيث إنه كان يحمل نحو ألف سيجارة محشوة بالقنب المخدر".
يذكر أن نبات القنب الذي يستخرج من مخدر الحشيش محظور تداوله في الدنمارك ويحظر حيازته والإتجار فيه. وكانت الشرطة قد قامت بعدة مداهمات لحي كريستيانا في الأشهر الأخيرة للبحث بشكل رئيسي عن تجار المخدرات.
GMT 01:12 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرأبرز معارضي بوتين يطلب رسميًا خوض انتخابات الرئاسة الروسية
GMT 18:25 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر2017 هو العام الأعنف في المكسيك منذ 201 عامًا
GMT 06:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرالشرطة الألمانية تخلي سوقاً لعيد الميلاد في بون
GMT 19:56 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 جنود على يد مسلحين
GMT 13:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالشرطة البريطانية تتعامل مع سيارة مريبة في لندن
GMT 13:00 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرروسيا تتأهب لبناء أول محطة نووية في السودان
GMT 07:43 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبررئيس الشيشان يسخر من قرار ترامب بمنعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية
GMT 07:33 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالسلطات البريطانية تعلن عن أول إجراءاتها بعد الـ"بريكست"
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك