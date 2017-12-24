تاجر مواد مخدرة يتلقى صدمة في الكريسماس

نشر موقع "بي بي سي" في نسخته العربية قصة تاجر مخدرات تعيس الحظ في الدنمارك، استقل بنفسه، عن طريق الخطأ_ سيارة الشرطة وبحوزته كم كبير من المخدرات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأمر الذي يجعلنا نستحضر المثل "في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. واستطرد الموقع أن الشرطة تلقت مفاجأة غيرسعيدة في "الكريسماس"؛ إذ لم يميز تاجر مخدرات الفرق بين سيارة الشرطة وسيارة الأجرة نتيجة استعجاله، فقفز إلى سيارة ظنها سيارة أجرة، وبحوزته ألف سيجارة محشوة بالمخدرات، ليفاجأ بأنها سيارة شرطة وبأفراد الشرطة في السيارة بدلًا من سائق التاكسي.

وتعقيبًا على ذلك قالت الشرطة الدنماركية، إن الرجل كان في عجلة من أمره ليعود إلى منزله عندما ارتكب الخطأ القاتل، مضيفة أن الرجل قد يحكم عليه بالسجن. وحدث ذلك في ضاحية كريستيانا المعروفة بأنها مركز لتجارة المخدرات، واشتهرت في سبعينيات القرن الماضي بأنها كانت معقلًا للهيبز، وقال بيان الشرطة بهذا الشأن: " في الليلة الماضية كان تاجر مخدرات من كريستيانًا متعجلاً العودة لمنزله في تاكسي عندما تلقى مفاجأة كبرى وهي أنه يجلس في سيارة شرطة. وقد سعد ضابط الشرطة برؤيته حيث إنه كان يحمل نحو ألف سيجارة محشوة بالقنب المخدر".

يذكر أن نبات القنب الذي يستخرج من مخدر الحشيش محظور تداوله في الدنمارك ويحظر حيازته والإتجار فيه. وكانت الشرطة قد قامت بعدة مداهمات لحي كريستيانا في الأشهر الأخيرة للبحث بشكل رئيسي عن تجار المخدرات.