موسكو تكشف حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في مصر

حسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمر الشائعات والتكهنات المنتشرة بشأن نقل موسكو جنودها في سورية إلى مصر، وإقامة قاعدة عسكري بها بنفيه ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء مناورات عسكرية بين الطرفين، تشتمل تبادل الخبرات العسكرية التي اكتسبتها روسيا في سورية، وذلك بحسب موقع "سبوتنك" الروسي في نسخته الألمانية.
واستهل الموقع أنه وفقًا لوزير الخارجية الروسي، فإن "موسكو" لا تخطط إلى نقل جنودها من القاعدة الجوية الروسية "حميميم" في سورية إلى مصر، مضيفًا أن الجيشين تربطهما علاقات وطيدة ببعضهما، وسيتم تنفيذ مناورات مشتركة، الأمر الذي يساعد على تبادل الخبرات، مع مراعاة الخبرات التي اكتسبنها في سورية، مؤكدًا أنه ليس من المخطط نقل الجنود من "حميميم" إلى مصر وإنشاء قاعدة مستمرة".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى اتفاقية استخدام القواعد الجوية التي وقتها مصر وروسيا من قبل؛ وتنص الاتفاقية على الاستخدام المجاني لنظام الملاحة العسكري بين الدولتين، وتوفير مرابط الطائرات وحمايتها، الأمر الذي يعكس طبيعة الشراكة للعلاقات العسكرية بين البلدين، وهذه هي أفضل الإجراءات العسكرية بين الطرفين".
وستسمر الاتفاقية لمدة خمسة أعوام، وسيعمل الطرفان على تعديل قائمة المطارات بعد الاختيار العسكرى والمشترك سنويًا، والتي سيتم استعمالها في إطار الاتفاقية، ويجب التبليغ عن القيام برحلة طيران فوق البلاد أو استخدام مطارات الطرف الثاني قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام، ويتكفل الطرف المضيف بتوفير مرابط للطائرات في المطارات المتفق عليها وحماية ومراقبة مناسبين للطائرات.
GMT 15:05 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرلافروف يقترح "هزّ" المعارضة السورية لخدمة المفاوضات المباشرة
GMT 21:40 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبرانتهاء لقاء الترويكا الروسية الإيرانية التركية حول سورية
GMT 15:26 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبرلافروف يؤكّد أنّ تواجد روسيا وإيران في سورية "شرعي"
GMT 11:42 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبرلافروف يشيد بدور السوريين في إنجاز مناطق "خفض التوتر" في بلادهم
GMT 20:33 2017 الثلاثاء ,05 أيلول / سبتمبرروسيا تطالب واشنطن بضبط النفس بشأن كوريا الشمالية
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
أرسل تعليقك