موسكو تكشف حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في مصر

حسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمر الشائعات والتكهنات المنتشرة بشأن نقل موسكو جنودها في سورية إلى مصر، وإقامة قاعدة عسكري بها بنفيه ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء مناورات عسكرية بين الطرفين، تشتمل تبادل الخبرات العسكرية التي اكتسبتها روسيا في سورية، وذلك بحسب موقع "سبوتنك" الروسي في نسخته الألمانية.

واستهل الموقع أنه وفقًا لوزير الخارجية الروسي، فإن "موسكو" لا تخطط إلى نقل جنودها من القاعدة الجوية الروسية "حميميم" في سورية إلى مصر، مضيفًا أن الجيشين تربطهما علاقات وطيدة ببعضهما، وسيتم تنفيذ مناورات مشتركة، الأمر الذي يساعد على تبادل الخبرات، مع مراعاة الخبرات التي اكتسبنها في سورية، مؤكدًا أنه ليس من المخطط نقل الجنود من "حميميم" إلى مصر وإنشاء قاعدة مستمرة".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى اتفاقية استخدام القواعد الجوية التي وقتها مصر وروسيا من قبل؛ وتنص الاتفاقية على الاستخدام المجاني لنظام الملاحة العسكري بين الدولتين، وتوفير مرابط الطائرات وحمايتها، الأمر الذي يعكس طبيعة الشراكة للعلاقات العسكرية بين البلدين، وهذه هي أفضل الإجراءات العسكرية بين الطرفين".

وستسمر الاتفاقية لمدة خمسة أعوام، وسيعمل الطرفان على تعديل قائمة المطارات بعد الاختيار العسكرى والمشترك سنويًا، والتي سيتم استعمالها في إطار الاتفاقية، ويجب التبليغ عن القيام برحلة طيران فوق البلاد أو استخدام مطارات الطرف الثاني قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام، ويتكفل الطرف المضيف بتوفير مرابط للطائرات في المطارات المتفق عليها وحماية ومراقبة مناسبين للطائرات.