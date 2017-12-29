حريق كبير يلتهم مبنى ويقضي على 12 شخصًا في نيويورك

التهم حريق هائل في مبنى سكنيًا في حيّ برونكس في نيويورك أسفر عن وفاة 12 شخصًا بينهم طفل، وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي، "أنّ هذه أسوأ حصيلة بشرية على الإطلاق لأناس قضوا في حرائق على مدى سنوات طويلة في تاريخ المدينة"، مشيرًا إلى أنّ الحريق الذي نشب في طوابق عدّة من مبنى سكني في حي برونكس في مدينة نيويورك أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم طفل رضيع، ولحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين".

وصرّح مفوّض خدمات الإطفاء في المدينة دانيال نيغرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية بأنّ الحريق نشب مساء أمس الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد إلى الأعلى، ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات الحادث، مضيفًا بقوله "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين عام وأكثر من 50 عامًا، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح"، مؤكّدًا انتشار أكثر من 160 عامل إطفاء في الموقع.

وذكرت السلطات أنّ فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصًا من المبنى، كما أوردت قناة "إن.يو1" التلفزيونية بأنّه تم العثور على اثنين من الضحايا في حوض الاستحمام، وأكّد تلفزيون "دبليو.إيه.بي.سي-تي.في" التابع لشبكة "إيه.بي.سي"، بأن الحريق نشب من الساعة السابعة من مساء الخميس في الطابق الثالث من المبنى المكون من خمسة طوابق.

وعلّق المتحدث الإعلامي باسم رئيس بلدية نيويورك إريك فيليبس، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها "نشب حريق في مبنى سكني في حي برونكس أسفر عن مصرع ستة على الأقل، مشيرًا إلى أنّه "سيكون هناك المزيد، هذا مروع".