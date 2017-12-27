رئيس بوليفيا يؤكد أن بعض الحكومات تبيع كرامتها لقاء فتات المساعدات

انتقد رئيس بوليفيا إيفو موراليس بعبارات شديدة اللهجة قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، خلف الولايات المتحدة.
ووصف موراليس في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر"، حسب موقع روسيا اليوم، خطوة غواتيمالا المخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها إهانة صارخة للمجتمع الدولي.
وأعرب رئيس بوليفيا عن أسفه لأن "بعض الحكومات تبيع كرامتها كي لا تخسر فتات من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
إلى ذلك، ندد موراليس بقرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار، والذي اتخذ على خلفية تبني الجمعية العامة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال الزعيم البوليفي إن قرار ترمب نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس عبثي، متهما "الإمبراطورية" الأميركية بالابتزاز ومحاولة شراء ضمير الشعوب.
وشدد موراليس على أنه يتعين على ترمب الإدراك أنه ليس صاحب العالم.
نقلًا عن وكالة (بترا)
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