٣٠٦ مليارات دولار خسائر الكوارث في العالم خلال ٢٠١٧

تسببت الكوارث التي وقعت خلال عام 2017 في أنحاء العالم في خسائر بلغت 306 مليارات دولار، وفق تقديرات شركة التأمين السويسرية العملاقة "سويس ري".

وذكرت "بي بي سي" أن هذا الرقم يعكس ارتفاعا بنسبة 63 في المئة مقارنة بتكلفة الكوارث العام الماضي، وهو ما يزيد كثيرا عن المعدل خلال العقد الأخير.

وتكبدت الأمريكيتان خسائر بالغة بعدما تعرضت لعدة أعاصير في منطقة الكاريبي والمناطق الشمالية للولايات المتحدة ووقوع زلازل في المكسيك وعدة حرائق في غابات كاليفورنيا.

وعلى الرغم من الارتفاع في التكاليف المالية لمواجهة الكوارث، لم تكن هناك زيادة كبيرة في الخسائر البشرية.

وقالت "سويس ري" إن أكثر من 11 ألف شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا في حوادث الكوارث خلال عام 2017، وهو ما يقارب حجم الخسائر البشرية في 2016.

وتوصل تقرير، أعدته شركة سيغما البحثية التابعة لـ"سويس ري"، إلى أن خسائر التأمين ارتفعت إلى 136 مليار دولار، أي أكثر من ضعف إجمالي خسائر العام الماضي، وثالث أكبر خسارة على الإطلاق.

وتسببت أعاصير هارفي وإرما وماريا في خسائر بقيمة 93 مليار دولار، حسبما ذكر التقرير.