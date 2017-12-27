باكستان تحتج على مقتل 3 من جنودها بنيران القوات الهندية

استدعت الخارجية الباكستانية مساء اليوم نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ للاحتجاج على مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية في وقت سابق على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة الهند باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م، وأن تمسح لفريق "بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" (UNMOGIP) بزيارة المواقع الهندية لإجراء تحقيق شامل في الحادثة.
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
نقلًا عن وكالة واس
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