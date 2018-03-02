قرار مفاجئ من كوريا الشمالية بشأن سورية والأسلحة الكيماوية

أفادت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، مساء الخميس، بأن بيونغ يانغ، نفت تقارير تفيد بتعاونها مع سورية بشأن الأسلحة الكيماوية، وأن الولايات المتحدة اختلقتها للضغط على البلاد.
ووفقا لما نشرته "وكالات الأنباء"، أن وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، نقلت عن متحدث في معهد أبحاث الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية قوله إن الولايات المتحدة اختلقت "حجة لا معنى لها" عن مساعدة كوريا الشمالية لسوريا في إنتاج أسلحة كيميائية، ونقلت: "مثلما قلنا بوضوح عدة مرات، جمهوريتنا لا تطور ولا تنتج ولا تخزن الأسلحة الكيماوية وتعارض استخدام الأسلحة الكيماوية نفسها".
وكان السفير الأميركي لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود، لدى مؤتمر نزع السلاح الذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، قال الأربعاء الماضي، إن هناك تاريخا من العلاقات بين الدولتين فيما يتعلق بنشاط الصواريخ ومكونات الأسلحة الكيماوية.
وذكر تقرير سري للأمم المتحدة بشأن انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها أنه جرى اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين كانتا في طريقهما إلى وكالة حكومية سورية مسؤولة عن برنامج البلاد للأسلحة الكيماوية في الشهور الستة الماضية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006، بشأن برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية، وعزز مجلس الأمن الضغوط ردًا على سادس اختباراتها النووية وإطلاقها العديد من الصواريخ الطويلة المدى.
وأبلغت مصادر دبلوماسية أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي فتحت تحقيقا يوم الأحد في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في سورية لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
ووقعت سورية في 2013 على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت فيه موسكو لتلافي توجيه الولايات المتحدة ضربات جوية ردا على هجوم بغاز الأعصاب أدى لمقتل المئات، وحملت واشنطن مسؤوليته لدمشق، وأعلنت سورية في الأعوام التالية تدمير مخزونها من الغازات السامة المحظورة على يد مراقبين دوليين.
GMT 08:05 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبرايرترامب يرفض عرضًا للحوار مع بيونغ يانغ دون توفر الظروف
GMT 12:47 2018 السبت ,27 كانون الثاني / ينايرماتيس يريد الاستمرار في الضغط على كوريا الشمالية
GMT 22:07 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرباريس وطوكيو تتعهدان ممارسة ضغوط مشتركة على بيونغ يانغ
GMT 17:02 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرتعرّف على حبيبة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون
GMT 11:01 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايربدء محادثات رسمية بين الكوريتين هي الأولى منذ أكثر من عامين
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك