أميركا تؤكّد أنّ خفض الدعم للأمم المتحدة جاء لأسباب تتعلق بالميزانية

قررت واشنطن خفض ميزانية الدعم للأمم المتحدة خلال العامين المقبلين، بسبب رفضها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس من تل أبيب، وهو ما أثار الجدل بشأن محاولة واشنطن تنفيذ وعيدها قبل بدء التصويت في الجمعية العامة بالأمم المتحدة على رفض القرار الأميركي وهو ما مثل تمهيدًا للاعتراف بتبعية المدينة إلى الدولة العبرية .
وأكدت مبعوث واشنطن للأمم المتحدة نيكي هيلي، على قرار خفض دعم الولايات المتحدة للمنظمة الدولية بمقدار 285 مليون دولار من إجمالي 5 مليارات دولار لأسباب تتعلق بالميزانية الأميركية ، نافية وجود عقوبة من جانب واشنطن ضد الأمم المتحدة .
ولفتت هيلي إلى أنها تسعى لإقامة تقرير مفصل بشأن الدول التي صوتت ضد قرار “ترامب ” ، موضحة أن التخفيضات الكبيرة في الميزانية العامة للأمم المتحدة جاءت نتاج أشهر طويلة من التفاوض بهدف زيادة كفاءة الأمم المتحدة وجعل المنظمة أكثر فعالية وشفافية وخضوعًا للمساءلة .
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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