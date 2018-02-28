العثور على كبسولة تحوى مادة مشعة جنوب العاصمة اللبنانية

أفادت السلطات اللبنانية الأربعاء بأنه تم العثور على الساحل جنوب بيروت على كبسولة معدنية تحوى "مادة مشعة" مؤكدة عدم حصول اى تسرب.
وأكدت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أن الكبسولة المجهولة المصدر والتى عثر عليها الثلاثاء على شاطئ منطقة الاوزاعي تحوى مادة مشعة تستخدم فى الصناعة النفطية، نافية حصول أى تسرب.
وأضافت فى بيان أن الكبسولة التى "لم تتسبب بأى تلوث" نقلت الأربعاء إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الجيش اللبناني "لمعالجتها ولتخزينها بطريقة آمنة ومأمونة وفق المعايير الدولية".
وتابعت أن هذه المادة غير المرخص لها فى لبنان والمجهولة المصدر "لا تشكل خطرا على صحة المواطنين".
من جهته، قال وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب: "لا نملك حتى الآن معلومات عن مصدر هذه الكبسولة"، مطالبا "النيابة بفتح تحقيق".
وأضاف: "إذا كان مصدرها البحر ينبغى التأكد من عدم وجود كبسولات مماثلة".
ويعانى لبنان منذ عقود أزمة نفايات تفاقمت فى 2015 وأدت إلى إغراق العاصمة وضواحيها بأطنان من النفايات، ما أدى إلى حركة احتجاج غير مسبوقة.
GMT 07:07 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارسواشنطن تطلب تشكيل لجنة تحقيق أممية في الهجمات الكيميائية بسورية
GMT 06:32 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارسحزب إيراني معارض يتهم طهران باستهداف معارضين في كردستان العراق
GMT 14:44 2018 الخميس ,01 آذار/ مارسالبرلمان العراقي يعتمد قرارًا لوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية
GMT 12:56 2018 الخميس ,01 آذار/ مارسألمانيا تحكم بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني
GMT 09:45 2018 الخميس ,01 آذار/ مارسعناصر المعارضة السورية تواصل قصف ممر الإجلاء من الغوطة الشرقية
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبرايرالعثور على مقبرة تضم 100 جثة لعناصر داعش شمال غرب الموصل
GMT 21:08 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبرايرالاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بضمان إنهاء القتال في سورية
GMT 15:45 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبرايراتهام ضابط أوكراني كبير بقتل مصور تليفزيوني روسي
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك