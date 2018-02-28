الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بضمان إنهاء القتال في سورية

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

وطالبت موجيرينى أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية فى آستانة "بتنفيذ وقف إنسانى حقيقى لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية فى عموم سورية".

وحثت موجيرينى أيضا الدول الثلاث فى الرسالة التى تحمل تاريخ 26 فبرايرعلى "اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السورى وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبى اللازمة".