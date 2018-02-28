الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وتركيا وإيران بضمان إنهاء القتال في سورية

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.
وطالبت موجيرينى أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية فى آستانة "بتنفيذ وقف إنسانى حقيقى لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية فى عموم سورية".
وحثت موجيرينى أيضا الدول الثلاث فى الرسالة التى تحمل تاريخ 26 فبرايرعلى "اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السورى وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبى اللازمة".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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