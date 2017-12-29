أكد مصدر أردني، أن المملكة الأردنية سترفض أي عرض إسرائيلي يقفز عن شروطها بمحاكمة الحارس الإسرائيلي، الذي قتل أردنيين في سكن تابع للسفارة الإسرائيلية في عمان قبل أشهر، وعدم إعادة السفيرة عينات شلاين إلى العاصمة.
وقال المصدر لـ24 إن شروط المملكة نابعة من حرصها على مواطنيها، مضيفاً أن تعمد إسرائيل عدم الاستجابة للمطالب الأردنية مؤخراً فرض على المملكة إغلاق السفارة وعدم السماح بعودة طاقهما قبل أن تستجيب للمطالب الأردنية، خاصة وأن إسرائيل لم تقدم أي نتائج لتحقيقاتها في قتل القاضي الأردني ازعيتر العام قبل الماضي على حاجز إسرائيل بالضفة الغربية.
وكان نشر موقع إخباري إسرائيلي، بشأن ما قال إنه مقترح إسرائيلي يقضي بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان دون محاكمة الحارس الإسرائيلي قاتل الأردنيين.
وقال إن "إسرائيل اقترحت على الأردنيين حلاً وسطاً، يقضي بتعيين السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين لمنصب آخر، ودفع تعويضات وتقديم اعتذار رسمي، دون محاكمة".
وكان الأردن اشترط على إسرائيل لعودة طاقم السفارة إلى عمان بتقديم حارس السفارة الذي قتل أردنيين اثنين بتهمة الاشتباه بهما، وتغيير السفيرة شلاين، لأنها ضللت الحكومة الأردنية بخصوص المعلومات حول الحارس وساهمت في حفل استقبال القاتل في تل أبيب.
وعقب الحادث الذي وقع في السفارة قبل ثلاثة أشهر توترت العلاقات بين البلدين، وطلبت المملكة إثر ذلك من طاقم السفارة مغادرة عمان.
وتبدي إسرائيل منذ ذلك الحين مماطلة في تنفيذ مشروع ناقل البحرين العملاق والذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، كورقة ضغط لإجبار الأردن على السماح بإعادة طاقم السفارة إلى عمان، والتنازل عن المطالبة بمحاكمة حارس السفارة الإسرائيلية.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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