القضاء الإسرائيلي يتهم المخابرات بالكذب وتلفيق الأدلة ضد الفلسطينيين

عرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الثلاثاء تفاصيل ما أسمته بالأزمة الحادة المتفجرة الآن بين القضاء الإسرائيلي من جهة وجهاز المخابرات الإسرائيلي "شاباك" من جهة أخرى.
وقالت الصحيفة إن المحكمة اللوائية في بئر السبع أصدرت حكمها بتبرئة فلسطيني قضى في الاعتقال عامين بتهمة محاولة تنفيذ عملية في إيلات.
ويعتبر الحكم صفعة على وجه المخابرات الإسرائيلية من قضاء الاحتلال، خاصة أن المخابرات أصرت على إدانة هذا الفلسطيني وتأكيد محاولته تنفيذ"عملية" في إيلات، إلا أن القضاء فند هذه المزاعم، التي ثبت زيفها أيضاً بعد ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطورة تأثير هذا القرار القضائي تكمن في إمكانية التشكيك والتفنيد بعد الآن للكثير من الوثائق الأمنية التي حاولت المخابرات عن طريقها إدانة الفلسطينيين، ما يزيد من دقة هذه القضية الآن وقرار قضاء الاحتلال وتأثيره على المخابرات.
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