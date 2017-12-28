انتحار 20 شخصاً في كرمنشاه بسبب البرد والجوع والزلازل

أقدم 20 إيرانياً على الانتحار في محافظة كرمنشاه غرب إيران، بسبب برودة الطقس، وغياب أماكن لإيواء المتضررين من الزلازل التي ضربت المنطقة أكثر من مرة، كان آخرها في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس.
وخلف الزلزال الذي فاقت 7 درجات على مقياس ريختر، مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار عدد كبير من المنازل، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس.
وونقلت وكالة إيكانا الإيرانية عن نائب كرمنشاه في البرلمان شهاب نادري أن ما لا يقل عن 20 شخصاً انتحروا هرباً من تردي الوضع في المحافظة، وبرودة الطقس.
وأشار النائب شهاب نادري، إلى أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بسبب الصقيع، منتقداً فشل الدولة في معالجة الأوضاع في المناطق التي ضربها الزلزال.
وحذر شهاب نادري من ارتفاع عدد المنتحرين في كرمنشاه.
وتعيش الآلاف من الأسر في مخيمات تعاني من نقص في المرافق الخدمية والخدمات الصحية.
يذكر أن السلطات أعلنت أن الزلزال خلف رسمياً 569 قتيلاً، و9388 مصاباً أغلبهم في كرمانشاه.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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