واشنطن تطلب تشكيل لجنة تحقيق أممية في الهجمات الكيميائية بسورية

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة للتحقيق فى استخدام أسلحة كيميائية فى سورية بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار أطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.
واجتمع دبلوماسيون فى الأمم المتحدة، الخميس، للتباحث فى مشروع القرار الأمريكى الذى قدمته البعثة الأمريكية، الأربعاء، بعد أيام على إعلان المرصد السورى لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلا توفى و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات فى التنفس فى بلدة فى الغوطة الشرقية، بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.
ويدعو مشروع القرار الأمريكى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسئولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائى فى سوريا".
ولكن دبلوماسيا فى المنظمة الدولية، أكد أنه من المستبعد كثيرا أن توافق روسيا على مشروع القرار الأمريكى أو تسمح بتمريره.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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