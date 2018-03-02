واشنطن تطلب تشكيل لجنة تحقيق أممية في الهجمات الكيميائية بسورية

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، تشكيل لجنة للتحقيق فى استخدام أسلحة كيميائية فى سورية بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار أطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

واجتمع دبلوماسيون فى الأمم المتحدة، الخميس، للتباحث فى مشروع القرار الأمريكى الذى قدمته البعثة الأمريكية، الأربعاء، بعد أيام على إعلان المرصد السورى لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلا توفى و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات فى التنفس فى بلدة فى الغوطة الشرقية، بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ويدعو مشروع القرار الأمريكى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسئولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائى فى سوريا".

ولكن دبلوماسيا فى المنظمة الدولية، أكد أنه من المستبعد كثيرا أن توافق روسيا على مشروع القرار الأمريكى أو تسمح بتمريره.