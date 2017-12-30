العشائر العربية في الطوز تؤكد أن استفتاء كردستان مكسب عظيم

ذكر ممثل رؤساء العشائر العربية السنية في قضاء طوزخورماتو ثائر البياتي، السبت، أن "ميليشيات" الحشد الشعبي لاتسمح بعودة العشائر العربية السنية إلى مناطقهم، وفيما أشار إلى أن الكرد لم يتمكنوا التعامل مع نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25ايلول/سبتمبر الماضي الا أن العملية بحد ذاتها كانت مكسبا كبيرا ، لفت إلى أن عمليات خطف المواطنين السنة والتركمان مستمرة من قبل الحشد الشعبي.
وقال البياتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في أربيل، إن مصير اكثر من 350 مواطنا عربيا سنيا مازال مجهولا بعد خطفهم من قبل الحشد الشعبي، مضيفا أن "ميليشيا" الحشد التي تتبع ايران لاتسمح للعشائر العربية السنية بالعودة الى مناطقها في حدود طوزخورماتو.
وشدد على أنه بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اضطرت العوائل العربية إلى النزوح من مناطقها، لافتا الى ان اكثر من 80 الف عائلة عربية سنية مازالوا يعيشون في مناطق النزوح. ولفت البياتي الى ان المناطق التي يعيش فيها العرب السنة تدار اليوم من قبل ايران، حسب قوله.
ووجه البياتي باسم العشائر العربية السنية شكره للكرد وقوات البيشمركة لانهم حموهم من الاعداء من "داعش" و"ميليشيات" الحشد الشعبي، موضحا أنه لولا الكرد والبيشمركة لكانت مناطقهم واموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم تهدم على يد هؤلاء الاعداء ولاصبحت ملاذا للارهابيين، حسب وصفه.
GMT 06:20 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرالعيسى يرى أنّ نصوص الإسلام تفسره مرجعياته العلمية وليس التطرّف
GMT 15:35 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يدين استهداف كنيسة حلوان جنوب القاهرة
GMT 06:54 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبراستشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال مواجهات في غزة
GMT 20:29 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر"فتح" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا
GMT 18:06 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبررئيس البرلمان العربي يدين الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان
GMT 09:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقبائل العواذل الجنوبية تستعد لتحرير مكيراس
GMT 18:49 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يتوغل في ريف إدلب ويسيطر على مواقع جديدة
GMT 15:46 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالأمن الأردني يكشف سبب وفاة العامل المصري بعد الاعتداء عليه
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك