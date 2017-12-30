العشائر العربية في الطوز تؤكد أن استفتاء كردستان مكسب عظيم

ذكر ممثل رؤساء العشائر العربية السنية في قضاء طوزخورماتو ثائر البياتي، السبت، أن "ميليشيات" الحشد الشعبي لاتسمح بعودة العشائر العربية السنية إلى مناطقهم، وفيما أشار إلى أن الكرد لم يتمكنوا التعامل مع نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25ايلول/سبتمبر الماضي الا أن العملية بحد ذاتها كانت مكسبا كبيرا ، لفت إلى أن عمليات خطف المواطنين السنة والتركمان مستمرة من قبل الحشد الشعبي.

وقال البياتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في أربيل، إن مصير اكثر من 350 مواطنا عربيا سنيا مازال مجهولا بعد خطفهم من قبل الحشد الشعبي، مضيفا أن "ميليشيا" الحشد التي تتبع ايران لاتسمح للعشائر العربية السنية بالعودة الى مناطقها في حدود طوزخورماتو.

وشدد على أنه بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اضطرت العوائل العربية إلى النزوح من مناطقها، لافتا الى ان اكثر من 80 الف عائلة عربية سنية مازالوا يعيشون في مناطق النزوح. ولفت البياتي الى ان المناطق التي يعيش فيها العرب السنة تدار اليوم من قبل ايران، حسب قوله.

ووجه البياتي باسم العشائر العربية السنية شكره للكرد وقوات البيشمركة لانهم حموهم من الاعداء من "داعش" و"ميليشيات" الحشد الشعبي، موضحا أنه لولا الكرد والبيشمركة لكانت مناطقهم واموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم تهدم على يد هؤلاء الاعداء ولاصبحت ملاذا للارهابيين، حسب وصفه.