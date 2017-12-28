الجيش السوري يتوغل في ريف إدلب ويسيطر على مواقع جديدة

تابعت قوات الجيش السوري والقوات الرديفة والصديقة تقدمها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطرت على قريتين وتلتين إحداهما استراتيجية جنوب وجنوب شرق قرية “أبو دالي” بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

وأكد مصدر ميداني سيطرة الجيش السوري على قرية “المشيرفة” شمال قريتي “أم تريكية وأم خزيم” عند ظهر الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول بعد اشتباكات عنيفة مع “جبهة النصرة”، التي بادرت بالهجوم فجر الخميس مستغلةً الضباب الذي كان يخيم على المنطقة انطلاقًا من “المشيرفة” باتجاه نقاط الجيش السوري في محيطها.

ونجحت القوات السورية في صد الهجوم ودمرت دبابة و ثلاث آليات رباعية الدفع للمسلحين، لتندفع القوات بعدها باتجاه “المشيرفة” وتبسط سيطرتها عليها، وأشار المصدر إلى أن “القوات تابعت تقدمها من محور “المشيرفة” وبسطت سيطرتها على “تل المقطع” الاستراتيجي المشرف على قرية “أبو دالي” من الجهة الجنوبية الشرقية وبذلك تكون “ابو دالي” بحكم المسيطر عليها ناريًا بعد السيطرة على التل المذكور”.

وأعلنت القوات السورية في وقتٍ سابق الأربعاء سيطرتها على قرية “أم حارتين” شمال قرية “قبيبات أبو الهدى” وتلة “طويلة الرحمن” شرق “أم حارتين”، وفي سياق متصل، صعدت المجموعات المسلحة من قصفها مناطق المدنيين واستهدفت مدينة السقيلبية غربي محافظة حماه وحي البعث في المدينة بصواريخ غراد.

واعترفت تنسيقيات المسلحين بمقتل أحد المسؤولين العسكريين في “حركة أحرار الشام” المدعو “إبراهيم العلوش” ، بنيران الجيش السوري على جبهة قرية أم حارتين.

ومن جانبه، أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل أكثر من 24 مسلحًا من “هيئة تحرير الشام” والفصائل المرتبطة بها لغاية الأربعاء بنيران الجيش السوري في ريف حماه الشمالي الشرقي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، خلال الـ 36 ساعة الماضية.