المتحدث العسكري يُعلن عن إجراء جديد للمصريين المقيمين في الخارج

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، عن إجراء مهم جديد سيتم تنفيذه للعاملين بالمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه سيتم تم سفر لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للشبان المصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد تصديق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على سفر (11) لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين في الخارج.

وستقوم اللجان بإستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عامًا، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقًا للقانون، ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتبارًا من 9 مارس/آذار الجاري في "الولايات المتحدة الأميركية – إيطاليا – الكويت – المانيا – المملكة العربية السعودية – إنجلترا – اليونان – فرنسا – الإمارات – الأردن – البحرين".

وأهابت القوات المسلحة المصرية بجميع الشبان المقيمين في الخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية:

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد.

الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها .

الرقم القومي.