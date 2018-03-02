المتحدث العسكري يُعلن عن إجراء جديد للمصريين المقيمين في الخارج

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، عن إجراء مهم جديد سيتم تنفيذه للعاملين بالمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث العسكري، أنه سيتم تم سفر لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للشبان المصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد تصديق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على سفر (11) لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين في الخارج.
وستقوم اللجان بإستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عامًا، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقًا للقانون، ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتبارًا من 9 مارس/آذار الجاري في "الولايات المتحدة الأميركية – إيطاليا – الكويت – المانيا – المملكة العربية السعودية – إنجلترا – اليونان – فرنسا – الإمارات – الأردن – البحرين".
وأهابت القوات المسلحة المصرية بجميع الشبان المقيمين في الخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية:
الاسم رباعي.
تاريخ الميلاد.
الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها .
الرقم القومي.
GMT 22:59 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبرايرالجيش المصري ينفي شائعات قصف نقطة عسكرية في العريش
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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