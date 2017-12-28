الأمن الأردني يكشف سبب وفاة العامل المصري بعد الاعتداء عليه

أكدت مديرية الأمن العام، أن الصورة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على أنها تخص قضية العامل المصري المتوفى، والذي تعرض لاعتداء، الجمعة الماضية، وتوفي مساء الأربعاء، لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي تفاصيل حادثة الاعتداء على العامل المصري حيث وقع خلاف، الجمعة الماضية بين وافد مصري وصاحب محل خضار بمنطقة وادي الحجر، وأقدم صاحب المحل على ضرب العامل الوافد مما أدى إلى سقوطه على الأرض وارتطامه في إحدى المركبات المتوقفة على جانب الطريق وتم إسعافه إلى مستشفى جبل الزيتون وكانت حالته العامه سيئة جدًا (كسر بالجمجة ونزيف حاد بالدماغ).
وأضاف أنه بعد البحث والتحري، وبالتحقيق في القضيه قام المواطن بتسليم نفسه وتم توديعه إلى مدعي عام الزرقاء، والذي أمر بتوقيفه على ذمة القضية، ويذكر أن المركز الأمني ومديرية الشرطه قد استقبلت مندوب السفارة المصرية أحمد الشربجي، وأبدت تعاونًا معه في جميع حيثيات وتفاصيل القضية.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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